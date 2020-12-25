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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку картриджей

    На право заключения договора на поставку картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819764Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку картриджейАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009819764

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100/2020

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 12:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ__100.docx

    Итоговый_протокол_100.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819764Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку картриджейАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку картриджей

    Начальная цена

    2 651 424,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    385 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26. стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 извещения о проведении запроса котировок (Проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10.130

    Услуги по заправке картриджей для принтеров

    Классификатор ОКВЭД2

    95.11

    Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823091/name/5fec1909541004.95154374

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования"

    Кол-во: 385.00000

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