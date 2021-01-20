Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll Rand

    Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll Rand

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048383Дата и время окончания срока приема заявок Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll RandКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048383

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    67968

    Наименование закупки

    Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll Rand

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта_на_ЭТП_67968.pdf

    ГП048383_second_parts_protocol.rtf_1.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll Rand

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 10:00 GMT +320.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048383Дата и время окончания срока приема заявок Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll RandКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 10:0020.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048383Дата и время вскрытия заявок Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll RandКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 10:3028.02.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048383Подведение итогов не позднее Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll RandКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройства (Позиционер, устройство позиционирующее, фильтры) Ingersoll Rand

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно оферте
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858888/name/603c7c34803403.34612862

    01.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Позиционер IP 8100 электропневматический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Устройство позиционирующее IP 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный 22018261 Ingersoll"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Фильтр тонкой очист.22018287 Ingersoll"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Попозиционная № ГП237106
    реализация неликвидов
    реализация неликвидов
    593260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225728
    НАСОС ВОД. SPK4-19/7-CVUV-60HZ-0.75KW -1шт. НАСОС ВОД.TR2-22/13D-M-A-AQQV 200V60HZ -1шт
    НАСОС ВОД. SPK4-19/7-CVUV-60HZ-0.75KW -1шт. НАСОС ВОД.TR2-22/13D-M-A-AQQV 200V60HZ -1шт
    592181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213623
    Комплект бруса переводной -пропитанный 13шт.(брус переводной пропитанный, вид А, тип 2, комплект А4 ГОСТ 8816-2014.)
    Комплект бруса переводной -пропитанный 13шт.(брус переводной пропитанный, вид А, тип 2,...
    588721
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП213968
    Открытый аукцион в электронной форме на заключение договора купли-продажи автотранспорта - экскаватор ЭО-2621, инв.№ 06*321240, гос.№ 5224 ОВ 56. Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
    Открытый аукцион в электронной форме на заключение договора купли-продажи автотранспорта -...
    589903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    249 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 15:31
    Дата аукциона:
    24.02.2022 г., 11:00
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213627
    Изоляция стыковая Р-65 АПАТЕК- 30комплектов
    Изоляция стыковая Р-65 АПАТЕК- 30комплектов
    588730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135805
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 36. Программно-технические средства пульта управления АТМ-ОТ. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 190 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135804
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 35. Оборудование автоматизированной системы газового пожаротушения. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565167
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 852 224
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135803
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 34. Аппараты высокого напряжения. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    714 508
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить