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    Главная / Торги / Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009821271Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009821271

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821271Подведение итогов не позднее Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации. По итогам предварительного квалификационного отбора договор не заключается

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    43.11

    Работы по сносу зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.11

    Разборка и снос зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 1.00

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