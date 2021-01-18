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    Главная / Торги / Цветной металлопрокат (попозиционная закупка)

    Цветной металлопрокат (попозиционная закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048399Дата и время окончания срока приема заявок Цветной металлопрокатНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048399

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Цветной металлопрокат (попозиционная закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048399_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__2_к_документации_договор__спецификация__приложения.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГП048399.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    395-66-96102

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Evgeniya.Kolobova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобова Евгения Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Цветной металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048399Дата и время окончания срока приема заявок Цветной металлопрокатНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    18.04.2021 11:0018.04.2021 11:0018.04.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048399Подведение итогов не позднее Цветной металлопрокатНижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.04.202118.04.2021 11:0018.04.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048399Подведение итогов не позднее Цветной металлопрокатНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цветной металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.390

    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки

    24.45

    Металлы цветные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843276/name/601ce249b2bee2.99447559

    05.02.2021

    Приложение__2_к_документации_договор__спецификация__приложения.docx

    15.01.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГП048399.doc

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг медный М1ТВ d12мм ГОСТ 1535-2016"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Лист медный d6*600*1500 ГОСТ 1173-2006"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "Припой ПМФОЦр6-4-0,03 ТУ 48-21.663-79 медно-фосфорный циркониевый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Цинк в чушках ЦАМ 4-1 ГОСТ 19424-97"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 5"

    "Баббит Б-83 чушка ГОСТ 1320-74"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Бронза ОЦС 5-6-5 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Бронза БрАЖМц 10-1,5 ГОСТ 614-97"

    Кол-во: 1000

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