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Номер извещения
ГП048399
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Цветной металлопрокат (попозиционная закупка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
395-66-96102
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Evgeniya.Kolobova@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобова Евгения Олеговна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Цветной металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048399Дата и время окончания срока приема заявок Цветной металлопрокатНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
18.04.2021 11:0018.04.2021 11:0018.04.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048399Подведение итогов не позднее Цветной металлопрокатНижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цветной металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
24.45.30.390
24.45
Документация лота
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 5
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
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