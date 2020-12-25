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Номер извещения
32009819683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 12:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Почтовый адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Контактный телефон
+7 831 262-04-10
Факс
+7 831 233-03-70
Адрес электронной почты
tender70let@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудряшов Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.01.202118.01.2021 23:0018.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819683Подведение итогов не позднее Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажаНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа
Начальная цена
2 287 581,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НЗ 70-летия Победы
Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы
Адрес местонахождения
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
26.51.66.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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