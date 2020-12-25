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    Главная / Торги / Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа

    Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819683Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажаНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009819683

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 12:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Изменения.doc

    Проект_договора.pdf

    Локальная_смета___СБ2020_УГТ_59_221.pdf

    МСП_СЗГ_ОФ_ЗК___Документация.docx

    МСП_СЗГ_ОФ_ЗК___Извещение.docx

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Нижегородский завод 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Юридический адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Почтовый адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Контактный телефон

    +7 831 262-04-10

    Факс

    +7 831 233-03-70

    Адрес электронной почты

    tender70let@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудряшов Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 23:0018.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819683Подведение итогов не позднее Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажаНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стенда для притирки клапанов в комплекте с оснасткой, с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и проведением инструктажа

    Начальная цена

    2 287 581,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЗ 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Адрес местонахождения

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОКПД2: 33.20.60.000, 74.90.19.190, ОКВЭД2:33.20 74.90"

    Кол-во: 1.00000

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