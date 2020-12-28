Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара. Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания спецификации. Поставка 4 комплектов на усмотрение Поставщика может осуществляться отдельными партиями, комплектно. Период поставок: со дня подписания Договора по 31.03.2021 года