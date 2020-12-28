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    Главная / Торги / Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048379

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___203_от_30.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 08:00 GMT +328.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 08:0028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048379Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048379Подведение итогов не позднее Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    1 960 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 комплекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика любым доступным способом до склада грузополучателя, расположенного по адресу: Пермский край, Добрянский р-он, пгт. Полазна, ул. Трухина, 64.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара. Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания спецификации. Поставка 4 комплектов на усмотрение Поставщика может осуществляться отдельными партиями, комплектно. Период поставок: со дня подписания Договора по 31.03.2021 года
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Извещение о проведении запроса котировок

    18.12.2020

    Проект договора

    18.12.2020

    Техническое задание

    18.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823541/name/5fec593571b310.48908980

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплектов оборудования свабирования скважин для нужд "

    Кол-во: 4

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