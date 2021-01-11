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    Главная / Торги / Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В

    Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 04:3011.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819357Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    810/20-ЗП/С-779

    Наименование закупки

    Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_810зп.docx

    закупочная_документация_810зп.docx

    Извещение_810зп.doc

    Форма_2_к_закупочной_документации_810зп.xls

    Проект_договора_810зп_ред.2.docx

    Протокол__3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 04:30 GMT +311.01.2021 04:3011.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819357Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 04:3011.01.2021 04:3011.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819357Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 06:5013.01.2021 06:5013.01.2021 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819357Подведение итогов не позднее Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 06:5013.01.2021 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819357Подведение итогов не позднее Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В

    Начальная цена

    1 050 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    согласно закупочной документации

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.100

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827240/name/6000106f105597.93299204

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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