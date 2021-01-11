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Номер извещения
32009819357
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ашихмин Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 04:30 GMT +311.01.2021 04:3011.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819357Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 04:3011.01.2021 04:3011.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819357Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 06:5013.01.2021 06:5013.01.2021 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819357Подведение итогов не позднее Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 06:5013.01.2021 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819357Подведение итогов не позднее Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8ВЖелезногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по обследованию технического состояния конструкций по объектам:"АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", площадка 61/2А корпус 1А; "АО ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева", пешеходная галерея-сооружение 8В
Начальная цена
1 050 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
согласно закупочной документации
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
71.12.19.100
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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