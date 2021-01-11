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    Главная / Торги / Услуга по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Услуга по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:5911.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819278Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования) ЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    128-26/2020

    Наименование закупки

    Услуга по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПД_оказания_услуг_по_установке_ГБО.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx

    извещение.docx

    Техзадание_установка_ГБО.docx

    Приложение___1_Тех._заданию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 8352 56-44-39

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    svv@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плечов Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 11:59 GMT +311.01.2021 11:5911.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819278Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования) Чебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819278Дата и время вскрытия заявок Услуги по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования) Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 16:3014.01.2021 16:3014.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819278Подведение итогов не позднее Услуги по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования) Чебоксары

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:3014.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819278Подведение итогов не позднее Услуги по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования) Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по переоборудованию транспортных средств (установке газобаллонного оборудования)

    Начальная цена

    276 320,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    29.20.4

    Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов"

    Кол-во: 1.00000

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