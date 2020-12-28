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    Главная / Торги / Поставка транспортных средств

    Поставка транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:5928.12.2020 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля КАМАЗНальчикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819339

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_КАМАЗред_1.docx

    Проект__договора_поставка_ТС.doc

    документация_19_2020_МИ.docx

    Извещение_19_2020_МИ.doc

    Приложение_3.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    итоговый_протокол_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Юридический адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Почтовый адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Контактный телефон

    +7 8662 40-23-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omtskbgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панжокова Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нальчик

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля КАМАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819339Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗНальчик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля КАМАЗ

    Начальная цена

    3 795 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Адрес местонахождения

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Классификатор ОКПД2

    29.10.41

    Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824139/name/5fed698c3284b7.89852575

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов"

    Кол-во: 1.00000

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