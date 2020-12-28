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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009819339
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
18.12.2020 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30
Почтовый адрес
360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30
Контактный телефон
+7 8662 40-23-60
Факс
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Адрес электронной почты
omtskbgaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панжокова Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Нальчик
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля КАМАЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля КАМАЗ
Начальная цена
3 795 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
Адрес местонахождения
360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30
29.10.41
29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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