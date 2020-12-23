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    Главная / Торги / Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторов

    Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048382

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП048382_ЭТП.pdf

    3._Договор_поставки_типовой_2020.doc

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2020.docx

    2._Запрос___Форма_ТКП.xlsx

    4._Образец_спецификации_к_типовому_договору_2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.daminov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даминов Дамир Ильдарович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:30 GMT +323.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторовМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 18:0015.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048382Подведение итогов не позднее Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторовМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048382Подведение итогов не позднее Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка медицинских масок, дезинфицирующих средств и дозаторов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.158

    Антисептики и дезинфицирующие препараты

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840607/name/601906be16bec0.43978032

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска медицинская трехслойная одноразовая (производство Российская Федерация)"

    Кол-во: 500000

    "Позиция 2"

    "Антисептик кожный спиртовой 100мл (спрей)"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее Део-Хлор люкс 300 табл"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее для рук 4л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Средство дезинфицирующее для рук 5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Средство дезинфицирующее Алмадез 1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Средство дезинфицирующее 5л"

    Кол-во: 800

    "Позиция 8"

    "Таблетки Алмадез-хлор 300 табл"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Локтевой настенный дозатор-диспенсер для антисептика, дезсредства и жидкого мыла 1л. с флаконом"

    Кол-во: 70

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    Прием заявок:
    15.04.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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