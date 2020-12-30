на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ через АЗС по Красноярскому краю и республике Хакасия

Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Топлива дизельного (группа Б, подгруппа БД) для заправки автотранспорта КОС м. Выгойнаволок через топливно-заправочный пункт Поставщика для нужд АО "ПКС-Водоканал" в 2022 году (ВК-009-22)