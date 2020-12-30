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Номер извещения
32009819351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ через АЗС по Красноярскому краю и республике Хакасия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваль Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гсм через АЗС по талонам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 06:00 GMT +330.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819351Дата и время вскрытия заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819351Подведение итогов не позднее Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гсм через АЗС по талонам
Начальная цена
19 955 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
АИ92 – 106 000л. АИ95 – 27 000л. ДТ – 270 000л (зимнее,летнее)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
через сеть АЗС по Красноярскому краю и республике ХакасияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
19.20.21.300
46.71.9
Документация лота
Кол-во: 270000.00000
Кол-во: 106000.00000
Кол-во: 27000.00000
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