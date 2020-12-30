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    Главная / Торги / на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ через АЗС по Красноярскому краю и республике Хакасия

    на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ через АЗС по Красноярскому краю и республике Хакасия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ через АЗС по Красноярскому краю и республике Хакасия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация_для_проведения_гсм.zip

    Программа_для_МСП.pdf

    Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.katsyna@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваль Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гсм через АЗС по талонам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 06:00 GMT +330.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819351Дата и время вскрытия заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819351Подведение итогов не позднее Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819351Подведение итогов не позднее Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гсм через АЗС по талонам

    Начальная цена

    19 955 740,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    АИ92 – 106 000л. АИ95 – 27 000л. ДТ – 270 000л (зимнее,летнее)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    через сеть АЗС по Красноярскому краю и республике ХакасияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71.9

    Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822932/name/5fec034ae0d7e0.28506134

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 270000.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 106000.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 27000.00000

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