www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009819326
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку лекарственных препаратов № 34/ЗКЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
Почтовый адрес
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
Контактный телефон
+7 391 219-04-41
Факс
{}
Адрес электронной почты
banina@gpkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Банина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лекарственных препаратов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 04:30 GMT +311.01.2021 04:3011.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819326Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных препаратовКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 04:3011.01.2021 04:3011.01.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819326Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных препаратовКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лекарственных препаратов
Начальная цена
4 275 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9500 упаковок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярск, ул. Норильская 31, стр.4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
21.20.10
46.46.1
Документация лота
Кол-во: 9500.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.