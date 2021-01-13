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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и комплектующих для оргтехники в количестве 369 шт.

    Поставка запасных частей и комплектующих для оргтехники в количестве 369 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:5913.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819178Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и комплектующие к оргтехнике ЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009819178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    131-07/2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и комплектующих для оргтехники в количестве 369 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 11:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение_редакция___1.docx

    Документация_СМП_редакция___1.docx

    Форма_3__Коммерческое_предложение_редакция___1.xlsx

    Извещение___1_о_внесении_изменений_в_запрос_предложений.pdf

    Техническое_задание.docx

    Форма_10__Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Проект_договора.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 8352 56-06-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nav@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части и комплектующие к оргтехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819178Подведение итогов не позднее Запасные части и комплектующие к оргтехнике Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части и комплектующие к оргтехнике

    Начальная цена

    843 892,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26

    Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833089/name/600a7c236da543.16188823

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий"

    Кол-во: 369.00000

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