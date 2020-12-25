Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по настройке CRM

    Оказание услуг по настройке CRM

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048372Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по настройке CRMСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0005436-348-2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по настройке CRM

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ БИЗНЕС-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ БИЗНЕС-СЕРВИС

    Юридический адрес

    190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А

    Почтовый адрес

    190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А

    Контактный телефон

    +7 812 718-50-00

    Адрес электронной почты

    pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аргунова Алена Арсеновна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по настройке CRM

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048372Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по настройке CRMСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по настройке CRM

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014032
    Поставка эмали СпецПротект 112 для объекта строительства «КС «Грязовецкая» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская»
    Поставка эмали СпецПротект 112 для объекта строительства «КС «Грязовецкая» в составе стройки...
    592483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083458
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    594033
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    432 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211083437
    Выполнение ремонтных работ РГС-25 №39
    Выполнение ремонтных работ РГС-25 №39
    594026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211082328
    Поставка систем охранного телевидения с шеф-монтажом для организации функционирования постов регулирования на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах Октябрьского района для Филиала №7 АО «ГК «Северавтодор» в количестве 6 штук.
    Поставка систем охранного телевидения с шеф-монтажом для организации функционирования постов...
    593862
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 879 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП237290
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    594038
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014313
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    594036
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061784
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    590735
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 913 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить