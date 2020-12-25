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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по настройке CRM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А
Почтовый адрес
190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А
Контактный телефон
+7 812 718-50-00
Адрес электронной почты
pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аргунова Алена Арсеновна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по настройке CRM
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048372Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по настройке CRMСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по настройке CRM
Официальный сайт, на котором размещена документация
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