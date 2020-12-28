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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ, в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

    Выполнение проектно-изыскательских работ, в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822299Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ проектно-изыскательских , в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Владикавказ, ул. М. Горького, 6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009822299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    18-12-2020/ГМВ/ЗПЭФ

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ, в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 17:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ПИР_Беслан_2020.docx

    Извещение_ПИР_ГРС_Беслан.docx

    Приложение___1_к_Техническому_заданию_Задание_на_проектирование_ГРС_Беслан.docx

    Проект_договора_ПИР.doc

    Смета_работ_ПИР_ГРС_Беслан.xlsx

    Техническое_задание__на_проектно_изыскательские_работы_на_строительство_дублирую.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Почтовый адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Контактный телефон

    +7 8672 40-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ikoev_ai@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Икоев Алан Ибрагимович

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ, ул. М. Горького, 6

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ проектно-изыскательских , в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822299Подведение итогов не позднее Выполнение работ проектно-изыскательских , в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Владикавказ, ул. М. Горького, 6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ проектно-изыскательских , в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»

    Начальная цена

    503 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора"

    Кол-во: 1.00000

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