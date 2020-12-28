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Номер извещения
32009822299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ, в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 17:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
Почтовый адрес
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
Контактный телефон
+7 8672 40-84-55
Факс
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Адрес электронной почты
ikoev_ai@rgk-rso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Икоев Алан Ибрагимович
Место рассмотрения предложений
Владикавказ, ул. М. Горького, 6
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ проектно-изыскательских , в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822299Подведение итогов не позднее Выполнение работ проектно-изыскательских , в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Владикавказ, ул. М. Горького, 6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ проектно-изыскательских , в рамках проекта «Установка дублирующего ультразвукового измерительного комплекса учета газа после ГРС Беслан ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
Начальная цена
503 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
Адрес местонахождения
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
71.12.19
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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