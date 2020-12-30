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Номер извещения
32009819118
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации схемы подготовки деаэрированной воды 2-х котельных, расположенных в г. Ивангород Ленинградской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2712
Факс
--
Адрес электронной почты
dyachuk.av@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дячук А. В.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации схемы подготовки деаэрированной воды 2-х котельных, расположенных в г. Ивангород Ленинградской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819118Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации схемы подготовки деаэрированной воды 2-х котельных, расположенных в г. Ивангород Ленинградской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819118Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации схемы подготовки деаэрированной воды 2-х котельных, расположенных в г. Ивангород Ленинградской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819118Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации схемы подготовки деаэрированной воды 2-х котельных, расположенных в г. Ивангород Ленинградской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819118Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации схемы подготовки деаэрированной воды 2-х котельных, расположенных в г. Ивангород Ленинградской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации схемы подготовки деаэрированной воды 2-х котельных, расположенных в г. Ивангород Ленинградской области
Начальная цена
12 448 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
518 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
43.22.1
43.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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