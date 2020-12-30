22VP0718 Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства по реконструкции ЦТП № 06-07-022 с учетом увеличения тепловой нагрузки для подключения объекта капитального строительства «Нежилое здание 2205.1 кв.м.», расположенного по адресу: г. Москва, Царицыно, ул. Весёлая, д. 2