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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке грунта механизированным способом

    Выполнение работ по разработке грунта механизированным способом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:5925.12.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819073Дата и время окончания срока приема заявок Работы по разработке грунта механизированным способомМайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    85-2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке грунта механизированным способом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_конкурентном_отборе.doc

    Приложение_1._Проект_договора.doc

    Документация_о_конкурентном_отборе__85_2020.docx

    Приложение_2._Техническая_часть.docx

    Приложение_3.__Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП_1.DOCX

    Итоговый_протокол__85_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Юридический адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    Почтовый адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 918 229-04-04

    Факс

    +7 8772 57-03-87

    Адрес электронной почты

    dl044@adyggaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырчин Игорь Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Майкоп

    Закупки и тендеры Республика Адыгея (Адыгея)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по разработке грунта механизированным способом

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819073Подведение итогов не позднее Работы по разработке грунта механизированным способомМайкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по разработке грунта механизированным способом

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Адрес местонахождения

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11

    Работы земляные; работы по расчистке территории

    Классификатор ОКВЭД2

    43.12

    Подготовка строительной площадки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823643/name/5fec649a935531.41303573

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка строительной площадки"

    Кол-во: 1.00000

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