Выполнение работ по разработке грунта механизированным способом

Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208. Рубка леса и корчевка пней» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)