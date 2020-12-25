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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:5925.12.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    84-2020

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1.Проект_договора_.doc

    Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки.docx

    Приложение_2.Техническая_часть_Прил._к_Форме_1_ЦП_Табл._1.xlsx

    Извещение_о_конкурентном_отборе.docx

    Приложение_2._Техническая_часть__Таблица_А_.xls

    Документация_о_конкурентном_отборе__84__2020.docx

    Итоговый_протокол__84_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Юридический адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    Почтовый адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 918 229-04-04

    Факс

    +7 8772 57-03-87

    Адрес электронной почты

    dl044@adyggaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырчин Игорь Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Майкоп

    Закупки и тендеры Республика Адыгея (Адыгея)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819068Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровМайкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    973 875,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Адрес местонахождения

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823640/name/5fec6442672442.26536334

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага А4"

    Кол-во: 2900

    "Позиция 2"

    "Бумага А3"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Бумага для печати"

    Кол-во: 31

    "Позиция 4"

    "Калькулятор "

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Карандаш "

    Кол-во: 800

    "Позиция 6"

    "Папка с арочным механизмом 75 мм "

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Ручка масляная"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Скрепки "

    Кол-во: 360

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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