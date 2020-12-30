Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818951Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009818951

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    403/2020

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Протокол___1_3_от_12.01.2021_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818951Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    18.02.2021 17:0018.02.2021 17:0018.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818951Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.02.202118.02.2021 17:0018.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818951Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката нержавеющего в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    1 560 032,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет (оплата) по договору за поставляемый им товар будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    24.54.10

    Услуги по литью прочих цветных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    24.54

    Литье прочих цветных металлов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829008/name/6005338c76e850.91731298

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной холоднокатаный Б ПН О 1ММ 1000ММ 2000ММ 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Лист стальной горячекатаный Б ПН О 1.5ММ 1000ММ 2000ММ 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 686

    "Позиция 3"

    "Лист стальной горячекатаный Б ПН О 3ММ 1000ММ 2000ММ 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Лист стальной горячекатаный Б ПН О 4ММ 1000ММ 2000ММ 08Х18Н10Т"

    Кол-во: 880

    "Позиция 5"

    "Лист алюминиевый Д16АМ 4 мм ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 584

    "Позиция 6"

    "Проволока сварочная омедненная 08Г2С - 0,8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Сетка тканная 8,0х8,0х1,6 ММ 12Х18Н9Т ГОСТ 3826-82"

    Кол-во: 32

    "Позиция 8"

    "Проволока сварочная 08х20н9г7т -1,2 мм"

    Кол-во: 152

    "Позиция 9"

    "Пруток катаный круглый Н 120ММ БрАЖ9-4 ГОСТ 1628"

    Кол-во: 85

    "Позиция 10"

    "Пруток катаный круглый Н 60ММ БрАЖ9-4 ГОСТ 1628"

    Кол-во: 21.2

    "Позиция 11"

    "Пруток катаный круглый Н 80ММ БрАЖ9-4 ГОСТ 1628"

    Кол-во: 38

    "Позиция 12"

    "Пруток пресованный круглый Н 110ММ БрАЖ9-4 ГОСТ 1628"

    Кол-во: 143

    "Позиция 13"

    "Пруток круглый Н 130ММ БрАЖ9-4 ГОСТ 1628"

    Кол-во: 99.5

    "Позиция 14"

    "Пруток круглый Н 160ММ БрАЖ9-4 ГОСТ 1628"

    Кол-во: 75.36

    "Позиция 15"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный В 50ММ 50ММ 5ММ 5 НД AISI 304"

    Кол-во: 1357

    "Позиция 16"

    "Труба 10х1 М2 М ГОСТ 617-2006"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Труба 12х1 М2 М ГОСТ 617-2006"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014032
    Поставка эмали СпецПротект 112 для объекта строительства «КС «Грязовецкая» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская»
    Поставка эмали СпецПротект 112 для объекта строительства «КС «Грязовецкая» в составе стройки...
    592483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083458
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    594033
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    432 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211083437
    Выполнение ремонтных работ РГС-25 №39
    Выполнение ремонтных работ РГС-25 №39
    594026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211082328
    Поставка систем охранного телевидения с шеф-монтажом для организации функционирования постов регулирования на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах Октябрьского района для Филиала №7 АО «ГК «Северавтодор» в количестве 6 штук.
    Поставка систем охранного телевидения с шеф-монтажом для организации функционирования постов...
    593862
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 879 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП237290
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    594038
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014313
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    594036
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061784
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    590735
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 913 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить