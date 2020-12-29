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    Главная / Торги / Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16

    Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818816Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818816

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 10:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукцион_для_МСП_без_КО.docx

    Протокол_28_РКЗ_20.01.2021_итог_Прутки_1з.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремина Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 12:0027.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818816Подведение итогов не позднее Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16

    Начальная цена

    5 843 916,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    29 219,58 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    24.42.22.113

    Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов шестигранного сечения

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831255/name/60080973c46f27.97048871

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 1

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