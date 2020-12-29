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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009818816
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 10:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27526
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прутков АК6, АМГ6, АМГ6М, Д16
Начальная цена
5 843 916,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
29 219,58 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
24.42.22.113
24.42
Документация лота
Кол-во: 1
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