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    Главная / Торги / Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)

    Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819025Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819025

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Документация_ЗК_2020.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Радар-Прибор
    Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор

    Юридический адрес

    111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30

    Почтовый адрес

    111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30

    Контактный телефон

    +7 499 948-23-19

    Факс

    +7 499 948-23-07

    Адрес электронной почты

    zakupki@radar-pribor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КУШНЕРЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819025Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819025Дата и время вскрытия заявок Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819025Подведение итогов не позднее Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)

    Начальная цена

    2 637 801,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПП Радар-Прибор
    Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор

    Адрес местонахождения

    111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40

    Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 369.00000

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