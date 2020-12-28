www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009819025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Почтовый адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Контактный телефон
+7 499 948-23-19
Факс
+7 499 948-23-07
Адрес электронной почты
zakupki@radar-pribor.ru
Ф.И.О. контактного лица
КУШНЕРЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819025Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819025Дата и время вскрытия заявок Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ(оказание услуг) по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования)
Начальная цена
2 637 801,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПП Радар-Прибор
Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор
Адрес местонахождения
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
71.12.40
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 369.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.