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    Главная / Торги / Редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств комплектных распределительных КРУВ-6 для нужд АО «Трансинжстрой»

    Редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств комплектных распределительных КРУВ-6 для нужд АО «Трансинжстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств комплектных распределительных КРУВ-6 ОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    398

    Наименование закупки

    Редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств комплектных распределительных КРУВ-6 для нужд АО «Трансинжстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    18.12.2020 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Редукционная_документация_398.docx

    Извещение_398.docx

    Протокол_подведения_итогов_ГП048373.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    e.metelitsa@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Метелица Екатерина Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устройств комплектных распределительных КРУВ-6

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048373Подведение итогов не позднее Поставка устройств комплектных распределительных КРУВ-6 Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств комплектных распределительных КРУВ-6

    Начальная цена

    14 237 820,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834080/name/600e6d75739d23.83990593

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРУВ-6 Линейное"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "КРУВ-6 Отходящее"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "КРУВ-6 Секционное"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "КРУВ-6 Вводное"

    Кол-во:

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    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    105
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:38
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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