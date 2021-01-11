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Номер извещения
ГП048373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств комплектных распределительных КРУВ-6 для нужд АО «Трансинжстрой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
18.12.2020 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 419-12-31
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
e.metelitsa@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метелица Екатерина Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка устройств комплектных распределительных КРУВ-6
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройств комплектных распределительных КРУВ-6
Начальная цена
14 237 820,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
27.12.10.190
Документация лота
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