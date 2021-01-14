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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Байконур)

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Байконур)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818769Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Байконур)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818769

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Байконур)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 10:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_47_УСБС_27.01.2021_итог_Хоз_товары_Байконур.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_для_СМП_Хозы_Байконур.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 749-80-42

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki_632gknpc@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балакирева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Байконур)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818769Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Байконур)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Байконур)

    Начальная цена

    2 419 524,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика: ЛИБ Байконур, г. Байконур, площадка 95, столовая «Полет»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    22.29.23.110

    Посуда столовая и кухонная пластмассовая

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837316/name/601295fb6eaa16.53908419

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 1.00000

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