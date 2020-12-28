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    Главная / Торги / Поставка фурнитуры для изготовления мебели.

    Поставка фурнитуры для изготовления мебели.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фурнитуры для изготовления мебели МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822021

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    336

    Наименование закупки

    Поставка фурнитуры для изготовления мебели.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.1._Проект_Договора.docx

    извещение_о_закупке_.docx

    106_протокол_итогов_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 202-81-60

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фурнитуры для изготовления мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 08:00 GMT +328.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фурнитуры для изготовления мебели Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 08:0028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822021Дата и время вскрытия заявок Поставка фурнитуры для изготовления мебели Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822021Подведение итогов не позднее Поставка фурнитуры для изготовления мебели Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фурнитуры для изготовления мебели

    Начальная цена

    200 172,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    25.72.14.130

    Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков, петель

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823262/name/5fec33ba4a4e60.02310962

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во:

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