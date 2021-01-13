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    Главная / Торги / Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.М

    Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.М

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.ММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.М

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    18.12.2020 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукцион_для_всех.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьева Александра Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.М

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.ММосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП048365Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.ММосква

    Дата и время проведения

    22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП048365Дата и время проведения Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.ММосква

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2021 11:0027.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048365Подведение итогов не позднее Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.ММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048365Подведение итогов не позднее Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.ММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.М

    Начальная цена

    450 328,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка трубы АМГ6.М и АМГ3.М"

    Кол-во: 210

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