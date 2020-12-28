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    Главная / Торги / Оказание услуг по мойке автотранспортных средств

    Оказание услуг по мойке автотранспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819945Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автотранспортных средствРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009819945

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    BD0000164

    Наименование закупки

    Оказание услуг по мойке автотранспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 12:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_Услуги_СМСП.DOCX

    ДОГОВОР_на_услуги.docx

    Приложение_Техническому_заданию_Цена_за_единицу_услуги.xlsx

    ТЗ_мойка_ТС.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Юридический адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Почтовый адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Контактный телефон

    +7 863 249-77-65

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0611113@rostovregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Николай Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по мойке автотранспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819945Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автотранспортных средствРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по мойке автотранспортных средств

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Адрес местонахождения

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг"

    Кол-во: 1.00000

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