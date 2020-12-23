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Номер извещения
ГП048369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1306
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
KileRA@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киле Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048369Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗг. Москва
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048369Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗг. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с формой КПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
28.41.34.000
28.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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