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    Главная / Торги / Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ

    Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048369Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048369

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    Форма_КП..xlsx

    200302_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ__ГПБ__ФМО__КПП__с_ОП.ред.ДА.DOCX

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1306

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    KileRA@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киле Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048369Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048369Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗг. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048369Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектующих для окрасочного оборудования для работ на Амурском ГПЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой КПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой КП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    28.41.34.000

    Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41.1

    Производство металлообрабатывающих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукоятка клапана рециркуляции 15R381"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Корпус обратного клапана 15J594"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Клапан вставной обратный 255747"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Датчик температуры сопротивления 15R347"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Датчик давления жидкости 15M669"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное для датчика давления 121399"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Клапан для растворителя запорный в сборе 214037"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Заглушка с крышкой 115781"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Тяга соединительная 15A834"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Седло 15A830"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения, стойкое к растворителям, белое 15T260"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Сальник вставной 189901"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Уплотнение кожаное 117335"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Стержень иглы и шара 245850"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Уплотнение, сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE) голубое 117334"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 117336"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 117370"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 117337"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Пружина сжатия 109141"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Шток поршня 15B545"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 111959"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Фитинг трубный, коленчатый 112781"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Модуль электромагнитного клапана искробезопасный 256555"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Клапан электромагнитный с разъемом DIN 121636"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Турбина 257147"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Рем. Комплект дозирующего клапана 234131"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Переключатель язычковый 24A032"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Седло всасывающего клапана карбид 15A968"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Шарик, карбид 116166"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Шаровые клапаны 345 Бар, нержавеющая сталь, входной клапан: ¼npt(m), выходной канал: ¼npt(m),PTFE уплотнения, полиамидное седло 239018"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Пружина 15M530"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Рем. Компл. Насоса XP70, TUFF CTACK, 36cc 25D239"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Рем. Компл. Насоса 180cc 25D235"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Рем. Компл. Насоса 220cc 25D236"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Рем. Компл. Насоса 250cc 25D237"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Рем. Компл. Насоса 145cc 24F971"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Рем. Компл. для пистолета Graco XTR-7 248837"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Фиксатор 15Е088"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Стопор 15Е085"

    Кол-во: 14

    "Позиция 40"

    "Комплект курка 4-пальцевый, прямой включает деталь 16с 287449"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Штифт 192272"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Кольцо П-образное уплотнительное, сверхвысокомолекулярный полиэтилен 15М529"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Винт 203953"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Шланг высокого давления ⅜″м - ⅜″м - 3м Н52510"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Рукоятка 248952"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Тройник 500Бар, ¼npt (m), ¼npt (f), ¼npt (f), (mxf) основной канал, (f) ответвление 15R875"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Шланг высокого давления ¼″м - ¼″м - 3м Н42510"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Распорка вспомогательная уплотнительная 15М189"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Стержень 15К347"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Кольцо уплотнительное белое, политетрафторэтилен 121138"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Колено наружное для соединения внахлестку 15Е367"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Штуцер шарнирный, 2×¼″-18 npt 156823"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Шланг высокого давления ¼″м - ¼″м - 0.9м Н42503"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Сопло XHD 329"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Сопло XHD 331"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Сопло XHD 333"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Сопло XHD 335"

    Кол-во: 25

    "Позиция 58"

    "Сопло XHD 429"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Сопло XHD 431"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Сопло XHD 433"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Сопло XHD 435"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Сопло XHD 215"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Сопло XHD 213"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Сопло XHD 113"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Сопло XHD 115"

    Кол-во: 10

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