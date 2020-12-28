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Номер извещения
32009818967
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки запасных частей и комплектующих к автомобилям по лотам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 1 (отдельный файл в формате *excel).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 05:00 GMT +328.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 1 (отдельный файл в формате *excel).Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 05:0028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009818967Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 1 (отдельный файл в формате *excel).Красноярск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818967Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 1 (отдельный файл в формате *excel).Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 1 (отдельный файл в формате *excel).
Начальная цена
2 095 173,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 1 (отдельный файл в формате *excel).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз в г. Красноярске/ Доставка до г. Красноярска, ул. Технологическая 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
45.3
45.3
Документация лота
Кол-во: 22223.00000
Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ХУНДАЙ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 05:00 GMT +328.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ХУНДАЙ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 2 Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 05:0028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009818967Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ХУНДАЙ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 2 Красноярск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818967Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ХУНДАЙ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 2 Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ХУНДАЙ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 2
Начальная цена
3 084 162,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 2 (2 отдельных файла в формате *excel).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз в г. Красноярске/ Доставка до г. Красноярска, ул. Технологическая 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
45.3
45.3
Документация лота
Кол-во: 6473.00000
Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 3 (отдельный файл в формате *excel).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 05:00 GMT +328.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 3 (отдельный файл в формате *excel).Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 05:0028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009818967Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 3 (отдельный файл в формате *excel).Красноярск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818967Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 3 (отдельный файл в формате *excel).Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 3 (отдельный файл в формате *excel).
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с перечнем приложение к Техническому заданию по лоту № 3 (отдельный файл в формате *excel).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз в г. Красноярске/ Доставка до г. Красноярска, ул. Технологическая 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
45.3
45.3
Документация лота
Кол-во: 5793.00000
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