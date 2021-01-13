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Номер извещения
ГП048362
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы АМГ6М.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
18.12.2020 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27526
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврентьева Александра Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы АМГ6М
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы АМГ6ММосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП048362Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трубы АМГ6ММосква
Дата и время проведения
22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП048362Дата и время проведения Поставка трубы АМГ6ММосква
Подведение итогов не позднее
27.01.2021 11:0027.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048362Подведение итогов не позднее Поставка трубы АМГ6ММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы АМГ6М
Начальная цена
470 699,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 246.62
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