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    Главная / Торги / Поставка трубы АМГ6М.

    Поставка трубы АМГ6М.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы АМГ6ММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048362

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы АМГ6М.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    18.12.2020 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукцион_для_всех.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьева Александра Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы АМГ6М

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы АМГ6ММосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП048362Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трубы АМГ6ММосква

    Дата и время проведения

    22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП048362Дата и время проведения Поставка трубы АМГ6ММосква

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2021 11:0027.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048362Подведение итогов не позднее Поставка трубы АМГ6ММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048362Подведение итогов не позднее Поставка трубы АМГ6ММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы АМГ6М

    Начальная цена

    470 699,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка трубы АМГ6М"

    Кол-во: 246.62

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