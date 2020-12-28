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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009818530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мазута топочного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-42
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мазута топочного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мазута топочного Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009818530Дата и время вскрытия заявок Поставка мазута топочного Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мазута топочного
Начальная цена
45 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 140 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
19.20.28.110
19.20
Документация лота
Кол-во: 2400.00000
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