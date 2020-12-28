аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, р-н. Усть-Цилемский, с. Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 155

Предмет договора

Здание (Здание Райсовет ОСТО с. Усть-Цельма), общей площадью 329,2 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 11:13:2001002:742, расположенное по адресу: Республика Коми, р-н. Усть-Цилемский, с. Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 155, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 08.04.2011 сделана запись регистрации № 11-11-12/010/2011-220