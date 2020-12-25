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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции

    Поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818462Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009818462

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    103

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ.pdf

    Проект_договора.pdf

    Протокол_103.3.pdf

    Протокол_103.3_оценка_и_сопоставление.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировское машиностроительное предприятие
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Контактный телефон

    +7 8332 66-40-28

    Факс

    +7 8332 66-40-64

    Адрес электронной почты

    zakupki@kmp43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Наталья Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818462Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 09:0025.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009818462Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукции610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 21:0012.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818462Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукции610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 400 метров.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Доставка продукции производится покупателю по адресу: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Срок поставки продукции: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМП
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13

    Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825868/name/5ffd9541003377.89764160

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825867/name/5ffd953cd82b40.25128064

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 400.00000

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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