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    Главная / Торги / Поставка респираторов (повторно)

    Поставка респираторов (повторно)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818458Дата и время окончания срока приема заявок Поставка респираторов (повторно)198216, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ПРОСПЕКТ ТРАМВАЙНЫЙ, дом ДОМ 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818458

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка респираторов (повторно)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 00:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел_3._Проект_договора_Поставка_респираторов.doc

    Раздел_4._ТЗ_Поставка_респираторов.doc

    Раздел_5._Обоснование_НМЦ_Поставка_респираторов.xlsx

    Извещение__запрос_котировок__СМП_Поставка_респираторов.docx

    Титульный_лист_Поставка_респираторов.doc

    Изменения.pdf

    ПРОТОКОЛ__2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 781 23-99528 доб. 8

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupki@niicom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ястребова И. Н.

    Место рассмотрения предложений

    198216, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ПРОСПЕКТ ТРАМВАЙНЫЙ, дом ДОМ 16

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка респираторов (повторно)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818458Подведение итогов не позднее Поставка респираторов (повторно)198216, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ПРОСПЕКТ ТРАМВАЙНЫЙ, дом ДОМ 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка респираторов (повторно)

    Начальная цена

    255 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.120

    Респираторы

    Классификатор ОКВЭД2

    32.9

    Производство изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826587/name/5ffedc1e94fa21.76534002

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респираторы"

    Кол-во: 600

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