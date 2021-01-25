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Номер извещения
ГП048361
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Крюк по ГОСТ 6627-74, 13А-1 и 23Б-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-00
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Крюк по ГОСТ 6627-74, 13А-1 и 23Б-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 11:00 GMT +325.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048361Дата и время окончания срока приема заявок Крюк по ГОСТ 6627-74, 13А-1 и 23Б-1г. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 15:0012.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048361Подведение итогов не позднее Крюк по ГОСТ 6627-74, 13А-1 и 23Б-1г. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крюк по ГОСТ 6627-74, 13А-1 и 23Б-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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