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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом №10

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом №10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048359Дата и время окончания срока приема заявок Здание (Нежилое здание, Стрелковый тир), общей площадью 44,1 кв. м, кадастровый номер: 26:15:150729:27, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке, с адресными ориентирами: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом 10 «е», общей площадью 88 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зоны отдыха, кадастровый номер: 26:15:150729:33. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края по договору аренды от 21.06.2017 б/н на срок 49 лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.06.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России Кочубеевского района Ставропольского края, о чем в ЕГРН 19.03.2019 сделана запись регистрации № 26:15:150729:33-26/018/2019-6.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом №10

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом №10

    Номер извещения

    ГП048359

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Здание (Нежилое здание, Стрелковый тир), общей площадью 44,1 кв. м, кадастровый номер: 26:15:150729:27, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке, с адресными ориентирами: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом 10 «е», общей площадью 88 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зоны отдыха, кадастровый номер: 26:15:150729:33. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края по договору аренды от 21.06.2017 б/н на срок 49 лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.06.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России Кочубеевского района Ставропольского края, о чем в ЕГРН 19.03.2019 сделана запись регистрации № 26:15:150729:33-26/018/2019-6.

    Начальная цена

    920000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    18-12-2020 09:34 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    31.12.2020 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    извещение_Кочубеевское__Титова_10_(2).docx

    приложение

    согласие

    заявка

    Договор_купли-продажи_Кочубеевское_(1).docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Здание (Нежилое здание, Стрелковый тир), общей площадью 44,1 кв. м, кадастровый номер: 26:15:150729:27, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке, с адресными ориентирами: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом 10 «е», общей площадью 88 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зоны отдыха, кадастровый номер: 26:15:150729:33. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края по договору аренды от 21.06.2017 б/н на срок 49 лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.06.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России Кочубеевского района Ставропольского края, о чем в ЕГРН 19.03.2019 сделана запись регистрации № 26:15:150729:33-26/018/2019-6.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с конкурсной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с конкурсной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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