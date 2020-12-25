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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»

    Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818461Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика» ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 09:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Часть_III._ТЗ_Расходные_запчасти_ремонт_радиостанций_ЛОТ_3_СП_6_2020_04_22.docx

    Часть_II_._Договор_поставки_запчастей_УКВ_радиостанций_Нижнеджербинская_2020_От_.doc

    Часть_I_Документация_о_закупке_среди_СМСП_ЗК_.DOCX

    Протокол_32009818461_2_от_30.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА

    Юридический адрес

    677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,

    Почтовый адрес

    677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1

    Контактный телефон

    +7 929 435-93-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    MininaMS@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минина Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818461Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика» Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»

    Начальная цена

    194 657,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА

    Адрес местонахождения

    677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,

    677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.1

    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824821/name/5ffbfe71bf4741.12630714

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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