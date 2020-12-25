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Номер извещения
32009818461
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 09:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,
Почтовый адрес
677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1
Контактный телефон
+7 929 435-93-65
Факс
Адрес электронной почты
MininaMS@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минина Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Якутск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к радиостанциям для нужд сейсморазведочной партии №6 (СП №6) АО «Якутскгеофизика»
Начальная цена
194 657,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОФИЗИКА
Адрес местонахождения
677013, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1,
677008, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БИЛИБИНА, 1
26.30.1
26.30
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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