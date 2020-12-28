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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты от COVID-19

    Поставка средств индивидуальной защиты от COVID-19

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819479Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских товаров от ковидаАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819479

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    429215

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты от COVID-19

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_ГПБ.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Документация_о_конкурентном_отборе_429215.docx

    Извещение_о_проведении_Конкурентного_отбора_в_эл._форме__429215.docx

    Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол__429215_СИЗ_от_ковид.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 263-65-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    RakutYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ракуть Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских товаров от ковида

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819479Подведение итогов не позднее Поставка медицинских товаров от ковидаАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских товаров от ковида

    Начальная цена

    1 940 262,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    21.20.2

    Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821017/name/5fe9d68c4d5f83.72350035

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки нитриловые одноразовые нестерильные"

    Кол-во: 33996

    "Позиция 2"

    "Гель для дезинфекции рук, 750/1000 мл"

    Кол-во: 216

    "Позиция 3"

    "Универсальное средство для обработки поверхностей, 5л"

    Кол-во: 104

    "Позиция 4"

    "Гель с дезинфицирующим эффектом (объем 100 мл)"

    Кол-во: 1392

    "Позиция 5"

    "Маска медицинская"

    Кол-во: 214800

    "Позиция 6"

    "Комбинезон защитный одноразовый нестерильный (по типу " Каспер")"

    Кол-во: 120

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