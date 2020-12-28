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Номер извещения
32009819479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты от COVID-19
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Почтовый адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Контактный телефон
+7 818 263-65-36
Факс
+7 818 268-10-08
Адрес электронной почты
RakutYA@arhgpgr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ракуть Яна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских товаров от ковида
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских товаров от ковида
Начальная цена
1 940 262,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
21.20.2
21.20
Документация лота
Кол-во: 33996
Кол-во: 216
Кол-во: 104
Кол-во: 1392
Кол-во: 214800
Кол-во: 120
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