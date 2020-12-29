Наименование процедуры аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Полевая, д. 14б

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Полевая, д. 14б

Номер извещения ГП048358

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

Предмет договора Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Трибуна №8, КН: 61:44:0050132:23 Общая площадь 55,5 кв. м; Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Трибуна №7, КН: 61:44:0050132:22 Общая площадь 169,2 кв. м; Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Спортивная площадка, КН: 61:44:0050132:24 Общая площадь 1419,6 кв. м. Объекты расположены на земельном участке категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: Для размещения военных организаций, учреждений и других объектов, общей площадью 20558 кв. м, кадастровый номер: 61:44:0050132:4

Начальная цена 20050000.0

Валюта RUB

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги без ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок