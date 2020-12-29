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Наименование процедуры
аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Полевая, д. 14б
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Полевая, д. 14б
Номер извещения
ГП048358
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Трибуна №8, КН: 61:44:0050132:23 Общая площадь 55,5 кв. м; Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Трибуна №7, КН: 61:44:0050132:22 Общая площадь 169,2 кв. м; Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Спортивная площадка, КН: 61:44:0050132:24 Общая площадь 1419,6 кв. м. Объекты расположены на земельном участке категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: Для размещения военных организаций, учреждений и других объектов, общей площадью 20558 кв. м, кадастровый номер: 61:44:0050132:4
Начальная цена
20050000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
18-12-2020 09:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.12.2020 18:00
Дата и время проведения
31.12.2020 17:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Трибуна №8, КН: 61:44:0050132:23 Общая площадь 55,5 кв. м; Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Трибуна №7, КН: 61:44:0050132:22 Общая площадь 169,2 кв. м; Объект недвижимого имущества (сооружение), сооружение Спортивная площадка, КН: 61:44:0050132:24 Общая площадь 1419,6 кв. м. Объекты расположены на земельном участке категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: Для размещения военных организаций, учреждений и других объектов, общей площадью 20558 кв. м, кадастровый номер: 61:44:0050132:4
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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