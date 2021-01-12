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    Главная / Торги / Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)

    Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009818626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    18.12.2020 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Извещение_открытый_аукцион.docx

    Документация_открытый_аукцион.docx

    Приложения_на_лазер.xlsx

    08_21_Лазерная_машина_с_СО2_лазером__ПРЗ_271_2011_2А__ТО.docx

    8_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009818626Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009818626Дата и время проведения Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 14:0022.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818626Подведение итогов не позднее Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818626Подведение итогов не позднее Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лазерной машины с СО2 лазером в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения №1 , № 2 к Договору) и выполнение работ в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору)

    Начальная цена

    11 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.127

    Оборудование лазерное промышленное

    Классификатор ОКВЭД2

    28.9

    Производство прочих машин специального назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830533/name/6006cfcf483905.94253172

    19.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830534/name/6006cfd00a7447.91588614

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин специального назначения"

    Кол-во: 1.00000

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