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Номер извещения
ГП060206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 03:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-29
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Oksana.Sidorova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сидорова Оксана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 10:30 GMT +321.01.2021 10:3021.01.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060206Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 10:3021.01.2021 10:3021.01.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060206Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри
Подведение итогов не позднее
22.04.2021 10:0022.04.2021 10:0022.04.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060206Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202122.04.2021 10:0022.04.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060206Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.110
Документация лота
Кол-во: 1
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