Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора

    проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 10:3021.01.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060206Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060206

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    УКД-ОзТМЦСиМ-3-52

    Наименование закупки

    проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 03:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060206_second_parts_protocol.rtf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Техническое_обследовани.doc

    проект_договора.docx

    ТЗ_на_проведение_экспертизы_проектной_документации_НУР.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-29

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Oksana.Sidorova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорова Оксана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 10:30 GMT +321.01.2021 10:3021.01.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060206Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 10:3021.01.2021 10:3021.01.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060206Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2021 10:0022.04.2021 10:0022.04.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060206Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202122.04.2021 10:0022.04.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060206Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах РостехнадзораНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.110

    Услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854138/name/60304bb48b8820.97305635

    20.02.2021

    проект_договора.docx

    20.01.2021

    Техническое_залание.docx

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Технический проект разработки Нерюнгринского каменноугольного месторождения» Техническое перевооружение ОПО II класса опасности разрез «Нерюнгринский в части механизации горных работ» с регистрацией Заключения экспертизы в органах Ростехнадзора"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП237290
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    594038
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014313
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    594036
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061784
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    590735
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 913 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083339
    Обогреватель и кондиционеры автомобильные
    Обогреватель и кондиционеры автомобильные
    593988
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    123 763
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083356
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    594020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 086 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП012808
    Поставка хладона для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00004/П/17.01.2022)
    Поставка хладона для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году...
    587189
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 950 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211083367
    на право заключения договора на поставку пунктов контрольно-измерительных (021-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку пунктов контрольно-измерительных (021-Т/2022)
    594018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    191 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить