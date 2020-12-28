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    Главная / Торги / Электрооборудование

    Электрооборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудованияОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048355

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электрооборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Перечень_документов.pdf

    изв_УГО_227.pdf

    ГП048355_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Zhemanova@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жеманова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудованияОрск

    Подведение итогов не позднее

    08.01.2021 14:0008.01.2021 14:0008.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048355Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудованияОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.01.202108.01.2021 14:0008.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048355Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудованияОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке я анваре 2021 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820555/name/5fe9a702dc9c07.36859606

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конденсатор ЭСВ-0,8-2,4-4У3; 312квар; схема включения 1."

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Контактор К1231У4, ̴ 800V 8000Hz 800A/ ̴ 1600V 500-2500Hz 2400A, цепь управления ̴ 380V"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Редуктор Ц2У-160-40-21 У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Переключатель ПП-741 У1 ТУ16-93ИРАК.642363.015ТУ"

    Кол-во: 4

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