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    Главная / Торги / Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)

    Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818498Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов (физических лиц) Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 09:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки_от_18.12.2020__ПЦР_.pdf

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Юридический адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Почтовый адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Контактный телефон

    +7 495 627-53-97 доб. 4996

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi@agaa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камышанов А. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов (физических лиц) Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818498Подведение итогов не позднее Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов (физических лиц) Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов (физических лиц) Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)

    Начальная цена

    2 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество товара определяется исходя из цены договора и цены за единицу услуги.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подробно указано в Приложении №2 к Извещению о запросе котировок.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "АГА (А)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Адрес местонахождения

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.1

    Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822561/name/5feb263ebbdc48.98716783

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы"

    Кол-во: 1.00000

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