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Номер извещения
32009818498
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 09:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Почтовый адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Контактный телефон
+7 495 627-53-97 доб. 4996
Факс
Адрес электронной почты
torgi@agaa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камышанов А. Ю.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов (физических лиц) Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818498Подведение итогов не позднее Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов (физических лиц) Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание платных медицинских услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов (физических лиц) Заказчика РНК SARS-CoV2 (COVID-19)
Начальная цена
2 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество товара определяется исходя из цены договора и цены за единицу услуги.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "АГА (А)"
Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
86.90.19.110
86.90.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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