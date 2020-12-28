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    Главная / Торги / Металл для работ по капитальному ремонту

    Металл для работ по капитальному ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818434Дата и время окончания срока приема заявок Металл для работ по капитальному ремонту МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009818434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1068

    Наименование закупки

    Металл для работ по капитальному ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1068.docx

    Протокол_1068.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Папава Василий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металл для работ по капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818434Дата и время окончания срока приема заявок Металл для работ по капитальному ремонту Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 11:0028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009818434Дата и время вскрытия заявок Металл для работ по капитальному ремонту Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818434Подведение итогов не позднее Металл для работ по капитальному ремонту Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металл для работ по капитальному ремонту

    Начальная цена

    4 121 623,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821641/name/5feac84d26c298.40695628

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

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