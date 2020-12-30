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    Главная / Торги / Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1

    Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060009Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    УКД-ОЗТМЦСиМ-1-52

    Наименование закупки

    Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 03:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техзадание_ТО.docx

    ПРОЕКТ_ДОКУМЕНТАЦИИ_Тех_обслед.doc

    Проект_Договора_предложений_на_тех_обслед.docx

    ГП060009_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-29

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Oksana.Sidorova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорова Оксана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060009Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060009Дата и время вскрытия заявок Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2021 08:0029.03.2021 08:0029.03.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060009Подведение итогов не позднее Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.202129.03.2021 08:0029.03.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060009Подведение итогов не позднее Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обследование административного здания АО ХК «Якутуголь» по ул. Набережная 1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техзадание_ТО.docx

    23.12.2020

    Проект_Договора_предложений_на_техническое_обследование_административного_здани.docx

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/918320/name/608bacaef11cb1.64021359

    30.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обследование административного здания АО ХК "Якутуголь" по ул. Набережная 1"

    Кол-во: 1

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