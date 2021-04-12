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    Главная / Торги / Насосы типа Warman

    Насосы типа Warman

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2021 09:3012.04.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048354Дата и время окончания срока приема заявок Насосы типа Warman МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048354

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосы типа Warman

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    ТЗ_2021_КрОФ___насос_Warman_65_QVSP.docx

    ТЗ_2021_КрОФ___насос_Warman_12_10_FL.docx

    Приложение_к_ЗД.zip

    ГП048348.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-20

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    medvedevgs@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Григорий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы типа Warman

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2021 09:30 GMT +312.04.2021 09:3012.04.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048354Дата и время окончания срока приема заявок Насосы типа Warman Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048354Подведение итогов не позднее Насосы типа Warman Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048354Подведение итогов не позднее Насосы типа Warman Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы типа Warman

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.22.17.110

    Конвейеры

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос типа Warman 65 QVSP без электродвигателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Насос типа Warman 12/10 F-M без электродвигателя"

    Кол-во: 4

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