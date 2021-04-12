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Номер извещения
ГП048354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насосы типа Warman
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-20
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
medvedevgs@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Григорий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Насосы типа Warman
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2021 09:30 GMT +312.04.2021 09:3012.04.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048354Дата и время окончания срока приема заявок Насосы типа Warman Междуреченск
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048354Подведение итогов не позднее Насосы типа Warman Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насосы типа Warman
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.22.17.110
28
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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