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    Главная / Торги / Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818264Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс610047, РФ, город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    101

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 09:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Извещение.pdf

    Проект_договора.pdf

    Протокол_101.2.pdf

    Протокол_101.2_оценка_и_сопоставление.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировское машиностроительное предприятие
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Контактный телефон

    +7 8332 66-40-28

    Факс

    +7 8332 66-40-64

    Адрес электронной почты

    zakupki@kmp43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Наталья Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    610047, РФ, город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 20:0015.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818264Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс610047, РФ, город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Начальная цена

    962 267,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара: в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 12 месяцев.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Адрес, по которому оказываются информационные услуги: Кировская область, город Киров, улица Дзержинского, 75/8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оказания информационных услуг с использованием экземпляров Систем - с момента заключения договора, но не ранее чем с «01» февраля 2021 года по «31» января 2022 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМП
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Классификатор ОКПД2

    62.09.20.190

    Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    62.09

    Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828259/name/600162724e6459.32279389

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828258/name/60016259737db1.79332394

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая"

    Кол-во: 12.00000

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