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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП429195)

    Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП429195)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП429195

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП429195)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 09:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Договор_поставки.doc

    Закупочная_документация_ГПБ.docx

    Спецификация_поставки_НДС_20_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab3@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818559Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    479 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект (согласно п. 2 Технического задания)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Россия, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    56

    Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно Технического задания"

    Кол-во: 1.00000

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