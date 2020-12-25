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    Главная / Торги / Поставка молока для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка молока для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молока6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка молока для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 08:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    512Д20_1_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    Shmidt.SA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воскобойникова Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молока

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818190Подведение итогов не позднее Поставка молока6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока

    Начальная цена

    1 662 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.110

    Молоко питьевое пастеризованное

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко"

    Кол-во: 1

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