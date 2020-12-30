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    Главная / Торги / Поставка покрытий защитных

    Поставка покрытий защитных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:5930.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий защитных432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009818123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка покрытий защитных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Коммерческое_предложение__форма_3___редакция1.xls

    Проект_Договора..doc

    Техническое_задание.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка покрытий защитных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 06:59 GMT +330.12.2020 06:5930.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий защитных432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009818123Дата и время вскрытия заявок Поставка покрытий защитных432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818123Подведение итогов не позднее Поставка покрытий защитных432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818123Подведение итогов не позднее Поставка покрытий защитных432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытий защитных

    Начальная цена

    367 724,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1225.00000

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    Без обеспечения
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    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
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    Регион:
    Самарская область
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