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Номер извещения
32009818357
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по приему и вывозу промышленных отходов Заказчика – осадок, образующийся при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе оксихлорида алюминия и флокулянтом на основе акриламида (код ФККО-71023321394), в количестве 4306,3 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 09:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Санькова Наталья Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приему и вывозу промышленных отходов Заказчика – осадок, образующийся при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе оксихлорида алюминия и флокулянтом на основе акриламида (код ФККО-71023321394), в количестве 4306,3 тонн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818357Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приему и вывозу промышленных отходов Заказчика – осадок, образующийся при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе оксихлорида алюминия и флокулянтом на основе акриламида (код ФККО-71023321394), в количестве 4306,3 тоннРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приему и вывозу промышленных отходов Заказчика – осадок, образующийся при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе оксихлорида алюминия и флокулянтом на основе акриламида (код ФККО-71023321394), в количестве 4306,3 тонн
Начальная цена
2 811 152,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в информационной карте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в информационной картеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
38.1
38.1
Документация лота
Кол-во:
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